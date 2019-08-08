Falcao'nun menajerinden Monaco'ya rest

Galatasaray ile Radamel Falcao'nun buluşması her geçen gün yaklaşırken Fransa'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fransa'nın Le10 Sport sitesinin haberine göre Kolombiyalı golcünün menajeri Jorge Mendes, Monaco ile bağları koparttı.
GERİLİMİN BAŞLANGICI: ANDRE SILVA
Mendes ile Monaco arasındaki gerilimin sebebi ise Andre Silva transferiyle başladı. Monaco, Mendes'in menajerliğini yaptığı Portekizli oyuncu ile anlaşmış ve Milan'a 30 milyon euro ödemeyi kabul etmişti. Silva'yı Fransa'ya bile getiren Monaco, son anda transferden vazgeçmişti. Mendes'in bu durum nedeniyle Monaco'ya çok sinirli olduğu ve Fransız ekibi ile Portekizli menajerin arasında ciddi bir gerilim olduğu belirtildi.
MENDES, MONACO'YA REST ÇEKTİ
Jorge Mendes, Monaco ile yaptığı son görüşmede Galatasaray ile her konuda anlaşan Radamel Falcao'nun bonservis ücreti istenmeden gönderilmesini talep ederken rest çekti.
Falcao'nun bırakılmaması halinde Mendes, Monaco yönetilicilerine oyuncuyu Ocak ayında MLS'e bedelsiz götüreceğini söyledi ve Galatasaray'a transferine hemen izin vermelerini istedi.
(Sporx)
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