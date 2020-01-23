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aksam.com.tr
  • 23 Ocak 2020 Perşembe 12:00
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 12:02

Falcao'nun çabası teknik ekip ve taraftardan da alkış aldı

Falcao'nun çabası teknik ekip ve taraftardan da alkış aldı

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Sezonun ilk yarısının kayıp, hassas golcüsü ikinci yarıya hırslı ve istekli başladı, hatta son maçta 70 metre rakip de kovaladı. Kolombiyalı için "Kendini G.Saray'a adadı" denildi.

Büyük bir aşkla Saray'a gelmişti Radamel Falcao. Üç ay boyunca sürekli konuşuldu, yolu gözlendi. Golleri ve futbolu büyük bir heyecan içinde beklenirken sakatlık sürecine girildi.

Psikolojik manada da hassas bir dönem geçiren Kolombiyalı, İspanya-Türkiye hattında tedavi süreci geçirdi. Forvet konusunda şanssız olan ve eli kolu bağlanan Fatih Terim de haklı olarak "Artık oyuncuların geçmişine değil geleceğine bakarak yatırım yapacağız" derken gönderme yapılan adres çok net belliydi: Radamel Falcao.

Ancak ligin ikinci yarısı ve 2020, farklı bir süreci de başlattı.

FARKI ORTAYA ÇIKIYOR

Hassas ve kırılgan olan Radamel Falcao'nun yerini sezonun ikinci yarısında daha hırslı istekli ve Galatasaray için mücadele eden bir oyuncu aldı. İlk geldiğindeki gibi forvette pas alamamaktan yakınan golcü yoktu. Çünkü arkadaşları da onu beslemeye çalışıyordu. Hem de sakatlıktan dönen Emre Akbaba ile uyumu dikkat çekiciydi. Ve son Denizlispor maçının uzatmasında topu kapmak için 70 metre rakibi kovalaması ve mücadelesi İspanyolların da dikkatini çekti. As gazetesi sosyal medya hesabından o görüntüyü paylaşıp "Falcao kendini Galatasaray'a adadı. Yeniden doğuş için elinden geleni yapıyor" yorumunda bulundu. Falcao'nun çabası teknik ekip ve taraftardan da alkış almıştı.

(Türkiye)

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Bambaşka bir Radamel Falcao geliyor
Bambaşka bir Radamel Falcao geliyor

Bambaşka bir Radamel Falcao geliyor

Sezonun ilk yarısının kayıp, hassas golcüsü ikinci yarıya hırslı ve istekli başladı, hatta son maçta 70 metre rakip de kovaladı. Kolombiyalı için "Kendini G.Saray'a adadı" denildi.
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