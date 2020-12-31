Falcao'nun 2 aylık maaşından daha azına dünyaları verdiler

Galatasaray’da bu sezona damga vuran 3 futbolcunun maliyeti Falcao’nun 2 aylık ücretinden bile daha az bir rakama denk geliyor.
YERLİLERİN DERSLİK PERFORMANSI
Sarı kırmızılılarda yerli oyuncuların performansı artık ders niteliğinde oldu. Teknik direktör Fatih Terim’in bu sezon ligde tüm maçlarda görev verdiği Taylan, Trabzon maçında 1 gol, 1 asist ile oynayan Oğulcan ve alt yapısından yetiştiği takıma geri dönmesi ile çıkışa geçen Arda’nın 1 yıllık maliyeti Falcao’nun sadece 2 aylık gelirine denk geliyor.
Terim’in güvendiği ve vazgeçmediği 3 yerli oyuncu da Türk Lirası üzerinden sözleşmelere imza attı. Arda, Taylan ve Oğulcan’ın elde ettiği garanti ücretlerin toplamı 9 milyon 950 bin TL. Üç başarılı yerli oyuncunun yıllık maliyeti döviz üzerinden neredeyse 1 milyon Euro. Bu rakam yine geleceği belirsiz olan ve Galatasaray’da kalıp kalmayacağı merak edilen Belhanda’nın da 3 aylık ücreti kadar. Aynı zamanda takımdaki birçok yabancının 1 yıllık maaşının yarısına denk geliyor.
Taylan ligde 14 maçın tamamında oynarken, kaptan Arda Turan attığı 2 gol ve aldığı sorumluluk ile Galatasaray’a önemli katkı sağladı. Oğulcan da artık ön plana çıkmayı, Terim’in güvenini kazanmayı başardı. Şimdi bu durum ve tablo Galatasaray Kulübü için de önemli bir gösterge oldu. Artık sarı kırmızılılar, maliyeti yüksek, aidiyet duygusu düşük, problemli ya da futbolunun sonbaharında yabancı futbolcular yerine aynı Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan gibi yerli oyunculara yönelme kararı aldı.
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