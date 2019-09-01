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  3. Galatasaray Falcao'dan sonra Cenk Tosun'u da kadrosuna katmak için girişimlere başladı

Galatasaray Falcao'dan sonra Cenk Tosun'u da kadrosuna katmak için girişimlere başladı

Galatasaray Falcao'dan sonra Cenk Tosun'u da kadrosuna katmak için girişimlere başladı

Radamel Falcao transferini bitiren Galatasaray, forvet bölgesine bir sansasyonel transfer için daha kolları sıvadı. Mevlüt Erdinç’i Fenerbahçe’ye kaptıran Sarı-Kırmızılılar, Cenk Tosun için Everton ile görüşmelere başladı.

Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan ve resmi açıklama için geri sayıma geçen Galatasaray, santrfor bölgesine bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı.

Habertürk'te yer alan habere göre geçen günlerde Mevlüt Erdinç'i isteyen Galatasaray, milli futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından rotayı bir başka milli yıldıza çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Cenk Tosun transferi için Everton'la görüşmeye başladı.

Daha önce kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini açıklayan Cenk Tosun'un sarı-kırmızılılardan süre istediği, bu transferin önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz netleşeceği öğrenildi.

Ocak 2018'de bonuslarla birlikte yaklaşık 26 milyon Euro ile Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de umduğunu bulamamıştı. Everton Menajeri Marco Silva'nın da çok forma şansı vermediği futbolcu Everton'da şu ana kadar 44 maça çıkarken 9 gol 4 asistle oynadı.

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