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aksam.com.tr
  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:11
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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:47

Falcao'dan heyecanlandıran mesaj: Cimbombom

Falcao'dan heyecanlandıran mesaj: Cimbombom

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Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, sosyal medyadan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yıldız golcünün yaptığı paylaşıma Fernando Muslera ve Ryan Donk cevap verdi, Abdurrahim Albayrak da bu yorumların ardından Falcao’yu takibe aldı.

33 yaşındaki yıldız oyuncu Fernando Muslera'nın Instagram'dan yaptığı Süper Kupa zaferi paylaşımının altına 'Cimbombom' yazarak yorum yaptı.

MUSLERA: GALATASARAY'A GEL

Uruguaylı file bekçisi, Falcao'nun bu paylaşımının ardından, "Galatasaray'a gel idol" cevabını verdi.

"GEL, BİR HAFTA SONRA SEZON BAŞLIYOR"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk da Falcao'nun yorumuna cevap veren isimlerden. Donk, "Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor" mesajını yolladı.

ALBAYRAK'TAN TAKİP

Tüm bu yorumların ardından Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao'yu takip etmeye başladı ve gönderilerini beğendi.

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Falcao'dan heyecanlandıran mesaj! Muslera ve Donk cevap verdi

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, sosyal medyadan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yıldız golcünün yaptığı paylaşıma Fernando Muslera ve Ryan Donk cevap verdi, Abdurrahim Albayrak da bu yorumların ardından Falcao’yu takibe aldı.

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