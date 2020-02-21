Falcao'dan Fatih Terim'e: Görüşünüze saygılıyım ama ben bu maçları oynamak için buraya geldim

Bir tarafta form tutan ve neredeyse her maçta gol atan Adem Büyük diğer tarafta kalitesi tartışılmaz olan ancak maç eksiği bulunan Falcao. Fatih Terim'in de şu anda ikilemde olduğu ve son ana kadar duruma bakacağı belirtiliyor.
45 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER
Radamel Falcao, Fatih Terim'den ilk 11'de oynamak istediğini söyledi. İdmanlarda yedek takımda oynayan Kolombiyalı tecrübeli hocayla 45 dakika süren bir görüşme yaptı.
FALCAO’DAN TERİM’E MESAJ
Falcao'nun, "Görüşünüze her zaman saygılıyım, Ancak ben bu maçları oynamak için buraya geldim. Sizden derbide şans istiyorum" dediği öğrenildi. Sarı kırmızılı çalıştırıcı tercihini büyük ihtimalle Falcao'dan yana kullanacak.
(Takvim)
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