Falcao'da son 48 saat

Monaco, Sevilla’nın forveti Ben Yedder’le anlaşma sağladı. Fransızlar bu gelişme üzerine tecrübeli forvete gidiş izni verdi. 33 yaşındaki futbolcu yarın veya perşembe günü Galatasaray için İstanbul’da olacak.

AKŞAM

LİG ve kupanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde de başarı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar’da gözler transfere çevrildi. Listenin ilk sırasındaki Radamel Falcao konusunda bekleyiş sürerken, oyuncu ile her konuda anlaşma sağlanmış ve Monaco’dan yanıt bekleniyordu. Fransız ekibinin kadrosuna golcü takviyesi yapması ile birlikte Kolombialı oyuncunun ayrılmasına da izin çıktı. Monaco, Sevilla’dan Wissam Ben Yedder’le anlaştı ve oyuncuyla mukavele imzalandı. Böylece Falcao’ya izin çıktı.

STATTA iMZA TÖRENi

Tecrübeli forvetin yarın ya da en geç perşembe günü İstanbul’da olması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi’nin yıldız futbolcu için Türk Telekom Stadı’nda bir imza töreni düzenlemesi bekleniyor. Törene, Sarı-Kırmızılı taraftarlar da alınacak. Fiorentina’yla oynanan hazırlık maçında 45 dakika forma giyen Diagne’nin etkisiz hali sonrasında Falcao’nun Denizlispor deplasmanına ilk 11’de çıkabileceği öğrenildi. Yıldız oyuncu, Güney Amerika Kupası’ndan sonra hazırlıklara katılmıştı.

KARISINDAN MESAJ

Bütün bunlar yaşanırken Falcao’nun eşi Lorelei Taron, sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta yaşanan sürecin sonucunu da müjdelemiş oldu. Tatilini noktalayan Taron, ailesinin yanından ayrıldığı fotoğrafını hesabına yükledi ve “Baba ve anne. Biz onları çok seviyoruz ve birbirimizi çok özleyeceğiz” dedi. Böylece Taron’un da Falcao’yla birlikte İstanbul’a gelmesi kesinleşti. Kolombiyalı futbolcu, İstanbul’a ilk gelişinde ailesinin de yanında olmasını istiyordu.