Falcao'da Arap ısrarı

Al Hilal kulübü Kolombiyalı forvete, yıllık 10 milyon euro önerdi. Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ve 2 milyon euro bonus alan 34 yaşındaki forvetin maaşı 1.5 milyon dolar düşürülmüştü. Arap basınına göre; Falcao'ya Suudi Arabistan Kulübü'nden 2 kat maaş önerildi.

AKŞAM

Galatasaray’ın en çok kazanan oyuncusu olan Falcao’yla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan’ın Al-Marsd gazetesi Al Hilal’ın Gomis’in yerine 4 forvet oyuncusu belirlediğini yazdı. Bu isimler arasında Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu’nun favorisinin ise Falcao olduğu iddia edildi. Al Hilal’ın Falcao için büyük bir parayı gözden çıkarttığı belirtildi.

KAFASINI KARIŞTIRDILAR

Sarı-Kırmızılı Yönetim’in de olası bir teklife sıcak bakacağı vurgulandı. Suudi Arabistan basınından “hamrinnews.net” sitesi, Falcao’nun 1.5 milyon dolarlık maaş kesintisinden memnun olmadığı ve Al Hilal’in kendisine yıllık 10 milyon euro maaş önerdiğini yazdı. Bu cazip teklifin ardından Kolombiyalı forvetin kafasının fazlasıyla karıştığı ve ligler başladıktan sonra durumun netleşeceği kaydedildi.

AİLESİ TÜRKİYE’DE MUTLU

Kolombiya basını da Al Hilal haberlerine yer verdi. “diariodelcauca” sitesi, “Falcao için ısrar ediyorlar! Al Hilal onu milyonlarca dolarlık maaşla ikna etmeye çalışacak. Türkler’in lehine olan nokta, Kolombiyalı ve ailesinin ülkede rahat olması. Halk onlara büyük sevgi gösteriyor ve İstanbul’un tadını çıkarıyorlar. Bu yüzden Falcao, kariyerine Galatasaray forması altında devam edebilir” yorumunda bulundu.

GALATASARAY’DA TAVAN 1,5 MİLYON EURO

Arap basınının iddiasına göre; Galatasaray’da radikal kararlar alındı. Takıma yeni katılacak veya mukavelesi uzatılacak futbolculara maksimum 1.5 milyon euro maaş önerilecek. Ücretlerde yapılacak indirim konusunda da temaslar sürüyor.

İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Fas basınından “lomazoma.com” sitesi, G.Saray’dan senelik 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda’nın maaşında indirim yapılmasına olumlu baktığını yazdı. 2021’e kadar mukavelesi bulunan oyuncunun parasının 1.5 milyon euro düşürülmesi bekleniyor.