Falcao yine kayıplarda

AKŞAM

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, kendi ülkesinde de yerden yere vuruldu. Geçirdiği son sakatlığın ardından 4-6 hafta arasında olmaması bekleniyor.

Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta oyuna sonradan giren, ardından sakatlanıp kenara alınan Falcao, ülkesi Kolombiya’da da gündemde. Kolombiya basınında, “Sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Aylar sonra oynayabildi ama 32 dakika sahada kalabildi. 2020’de hayal kırıklığı yarattıktan sonra 2021’e de kötü bir başlangıç yaptı.” ifadeleri kullanıldı.

FEGHOULI’DE DE YAŞANMAŞTI

Öte yandan Falcao’nun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Feghouli’de orta derece zorlanma tespit edilmişti. Cezayirli, 2-4 hafta arası olmayacak. Falcao’nun da adale grubunda zorlanma tespit edildiği açıklandı. MR bekleniyor. Eğer ileri derece bir zorlanmaysa süre 4-6 haftaya kadar çıkabilir. Bu arada Galatasaray, Falcao için satış yolları arıyor. MLS ekibi Inter Miami’yle görüşme sürüyor.

OMAR DÖNECEK

Bu arada havai fişek patlaması sonrası gözlerinden yaralanan Omar’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorların planladıkları tedavi adımlarına şu ana kadar olumlu yanıt veren Omar’ın futbola dönebileceği öğrenildi.



BABEL'DEN DE İYİ HABER VAR

Galatasaray'da Babel, takımla çalışmaya başladı. Etebo ve Feghouli’nin tedavilerine devam edildi. Muslera ise çalışmalarını sürdürüyor. Uruguaylı’nın yakın zamanda hazır olması bekleniyor.



"BİZE KÜFÜR ETTİ"

TFF yöneticisi İsmail Erdem, “Emre Kılınç’ın kırmızısından sonra bir vatandaş TFF’ye küfürler etti. Tespit edebildiğim kadarıyla Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik. Gerekeni yapacağız” dedi. Bu arada Recevik özür diledi.

