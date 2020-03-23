Falcao ve Emre de yer aldı! FIFA'dan koronavirüs videosu

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüs salgını sebebiyle ortak bir proje başlattı. Bu bağlamda Türkiye'den Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu, birçok futbolcu ve spor adamının virüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattığı bir video yayınlandı.