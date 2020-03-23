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aksam.com.tr
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 21:44
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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 21:44

Falcao ve Emre de yer aldı! FIFA'dan koronavirüs videosu

Falcao ve Emre de yer aldı! FIFA'dan koronavirüs videosu

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FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüs salgını sebebiyle ortak bir proje başlattı. Bu bağlamda Türkiye'den Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu, birçok futbolcu ve spor adamının virüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattığı bir video yayınlandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse dikkat çekme amacıyla FIFA ve WHO’dan ortak bir proje geldi. Türkiye’den Emre Belözoğlu’nun da içinde yer aldığı futbolcular ve spor adamları çektikleri videolarla, virüsten korunmak amacıyla herkesin el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uyması çağrısında bulundu.

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortaklaşa hazırladığı videoda yer alan isimler şu şekilde:

"Sami El Jaber, Alisson Becker, Emre Belözoğlu, Jared Borgetti, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Sunil Chhetri, Youri Djorkaeff, Han Duan, Samuel Eto’o, Radamel Falcao, Laura Georges, Valeri Karpin, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Gary Lineker, Carli Lloyd, Lionel Messi, Mido, Michael Owen, Ji-sung Park, Carles Puyol, Celia Sasic, Asako Takakura, Yaya Toure, Juan Sebastin Veron, Sun Wen, Xavi Hernandez"

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