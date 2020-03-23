Falcao ve Emre de yer aldı! FIFA'dan koronavirüs videosu

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse dikkat çekme amacıyla FIFA ve WHO’dan ortak bir proje geldi. Türkiye’den Emre Belözoğlu’nun da içinde yer aldığı futbolcular ve spor adamları çektikleri videolarla, virüsten korunmak amacıyla herkesin el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uyması çağrısında bulundu.
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortaklaşa hazırladığı videoda yer alan isimler şu şekilde:
"Sami El Jaber, Alisson Becker, Emre Belözoğlu, Jared Borgetti, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Sunil Chhetri, Youri Djorkaeff, Han Duan, Samuel Eto’o, Radamel Falcao, Laura Georges, Valeri Karpin, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Gary Lineker, Carli Lloyd, Lionel Messi, Mido, Michael Owen, Ji-sung Park, Carles Puyol, Celia Sasic, Asako Takakura, Yaya Toure, Juan Sebastin Veron, Sun Wen, Xavi Hernandez"
�� Hands— FIFA.com (@FIFAcom) March 23, 2020
�� Elbow
�� Face
↔️ Distance
�� Feel
Let some of football's biggest names tell you what you need to be doing to help tackle #COVID19.
ℹ️Learn more ��https://t.co/iDwqhk1Nor@WHO | @GaryLineker | @Alissonbecker
@CarliLloyd | @teammessi | @setoo9 pic.twitter.com/cbW2o2hWuC
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in korona virüs testleri negatif çıktı.
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüs salgını sebebiyle ortak bir proje başlattı. Bu bağlamda Türkiye'den Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu, birçok futbolcu ve spor adamının virüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattığı bir video yayınlandı.
Olimpiyat Komitesi Üyesi Dick Pound, Tokyo 2020'nin bir yıl ertelendiğini koronavirüs salgınından dolayı ertelendiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarını süresiz erteledi.
10 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, 13 günün ardından sağlığına kavuştuğunu açıkladı.