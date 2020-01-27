  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 14:07
  • |
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 14:07

Falcao ve Emre Akbaba'nın performansı göz dolduruyor

Falcao ve Emre Akbaba'nın performansı göz dolduruyor

Paylaş

Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da, Radamel Falcao ile Emre Akbaba, sergiledikleri başarılı performansla dikkati çekiyor.

Aşil tendonunda yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyemeyen Radamel Falcao, son haftalarda Süper Lig'de kaydettiği gollerle takımının elde ettiği galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor maçında geçirdiği sakatlık sonrasında bu sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba da devre arasında dönerken, çıktığı 3 resmi maçta da gol atmayı başardı.

- Falcao son 3 maçta 4 gol attı

Galatasaray'ın yoğun uğraşlar sonucunda sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldı.

Sakatlığını atlattıktan sonra Süper Lig'de 15. haftadaki MKE Ankaragücü maçından itibaren düzenli forma giymeye başlayan Falcao, son 3 karşılaşmada 4 kez topu filelere gönderdi.

Kolombiyalı futbolcu, ligdeki son 3 haftada Antalyaspor ağlarını 2 kez havalandırırken, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında ise birer gol attı.

Süper Lig'de 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir golü olan Falcao, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

- Emre Akbaba 3'te 3 yaptı

Galatasaray'da devre arasında sahalara dönen Emre Akbaba, çıktığı 3 resmi karşılaşmada da ağları havalandırdı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile ligde yapılan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, bu sezonun ilk yarısında oynayamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk ayağında yine Çaykur Rizespor ile oynanan maçla 8 ay 4 gün sonra formasına kavuşan milli futbolcu, berabere biten karşılaşmada takımının golünü kaydetti.

Emre Akbaba, Süper Lig'deki Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında ise birer kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Galatasaray'ın 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba geçen sezon da sakatlığı nedeniyle birçok maçta forma giyememişti. Milli oyuncu, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında görev aldığı 22 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hüseyin Çimşir futbolcularına Fenerbahçe'yi ezberletiyor

title

Steven Nzonzi, Rennes ile prensip anlaşmasına vardı

title

Yuto Nagatomo'yla ilgilendiği iddia edilen Bologna, Fabio Coentrao'yu transfer ediyor

NBA´in Efsane İsmi Kobe Bryant´ı Saygıyla Anıyoruz

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık
Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Hollanda ekibi Feyenoord ile kiralama üzerine görüşmeler başladı.

Yeni hoca stada çağrıldı
Yeni hoca stada çağrıldı

Yeni hoca stada çağrıldı

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yönetim, Sergen Yalçın ile Vodafone Park'ta bir araya geliyor.

Başkandan Terim'e transfer jesti! Bakın kimi getiriyor
Başkandan Terim'e transfer jesti! Bakın kimi getiriyor

Başkandan Terim'e transfer jesti! Bakın kimi getiriyor

Galatasaray, Bernard Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu.

Fener'in müthiş teklifini reddetmişler
Fener'in müthiş teklifini reddetmişler

Fener'in müthiş teklifini reddetmişler

Sol bek arayışlarına devam eden ve Ricardo Rodriguez’le bu mevkideki problemini çözmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin İsviçreli yıldızdan önce C.Palace forması giyen Patrick Van Aanholt’a gittiği ortaya çıktı.

Galatasaray'a transferde kötü haber
Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray'a transferde kötü haber

Nagatomo'yla ilgilendiği iddia edilen Bologna'nın Fabio Coentrao'ya imza attıracağı belirtildi.

Ve Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu
Ve Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu

Ve Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararı sonrasında kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF'den ertelenen maçla ilgili bir açıklama daha
TFF'den ertelenen maçla ilgili bir açıklama daha

TFF'den ertelenen maçla ilgili bir açıklama daha

TFF, ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama yayımladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.