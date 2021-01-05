Falcao ve Diagne yerine Galatasaray'a sürpriz golcü

Hem Diagne hem de Falcao'dan çok da memnun olmayan G.Saray uygun bir seçenek olması halinde forvette de değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Hem Diagne hem de Falcao'dan çok da memnun olmayan G.Saray uygun bir seçenek olması halinde forvette de değişikliğe gitmeyi planlıyor. İşte bu noktada gündeme Krzystof Piatek geldi. Piatek'le ilgili Galatasaray'ın kapısına gelen menajerler, Hertha Berlin'in beklediği teklifleri alamaması nedeni ile Polonyalı golcüyü kiralık vermeye sıcak baktığını bildirdi. Terim forvet oyuncusu istiyor. Ancak kiralığa karşı çıkıyor. Bu yüzden Galatasaray, Polonyalı oyuncu için bir hamle yapar mı, henüz net olarak belli değil.

(Sabah)