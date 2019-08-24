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aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:47
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:47

Falcao transferinde son durum ne? Falcao ne zaman gelecek?

Falcao transferinde son durum ne" Falcao ne zaman gelecek"

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Falcao transferinde son durum ne? Falcao ne zaman gelecek? gibi soruların yanıtları tüm taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uzun zamandır beklenen transfer haberinde son dakika gelişmeleri de anbean takip ediliyor. Taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Falcao transferinde ise sıcak gelişmeler var. Radamel Falcao, kulübü Monaco’nun inadını kırmak için bir kez daha devreye girdi....

Galatasaray taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Falcao transferi için heyecan dorukta. Uzun zamandır tüm futbol camiasının gündeminde yer alan Falcao transferi ile ilgiili son dakika gelişmeleri anlık olarak takip ediliyor. Taraftarlar Falcao transferinde son durum ne? Falcao ne zaman gelecek? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Falcao, sosyal medya hesabında sarı-kırmızı bayrak paylaştı. Yönetim ve Teknik Direktör Jardim’le de görüşen Kolombiyalı golcü “Gidiyorum” dedi. Fransız ekibinin inadının kırılması bekleniyor....

FALCAO TRANSFERİNDE SON DURUM NE? 

RADAMEL Falcao, kulübü Monaco’nun inadını kırmak için bir kez daha devreye girdi. Kolombiyalı golcü ilk önce Instagram hikayesinde Sarı-Kırmızı bir bayrak paylaştı. Fransız gazetesi L’Equipe de bu paylaşımın Galatasaray’a bir mesaj olduğunu belirtti. Daha sonra Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ve yönetimle görüşen 33 yaşındaki tecrübeli isim ayrılma istediğini net bir şekilde dile getirdi.  Falcao’nun bu hamleleri sonrası Fransız Kulübünün inadının kırılması bekleniyor

RADAMEL FALCAO KİMDİR?


Radamel Falcao García Zárate ya da kısaca Falcao, 10 Şubat 1986 tarihinde Kolombiya'nın Santa Marta kentinde doğdu. Eski futbolcu Radamel Garcia'nın oğludur.
 
Fransa futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen Falcao, Kolombiya millî futbol takımının en önemli yıldızları arasında yer almaktadır.
 
Futbola River Plate altyapısında başlayan Falcao, ilk profesyonel sözleşmesini de 2005 senesinde River Plate ile imzaladı. River Plate formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Falcao, 2009 yılında Portekiz devi Porto'ya transfer oldu.


 
Buradaki performansı ve takımıyla elde ettiği başarılar, Falcao'nun İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olmasını sağladı.
 
Atletico'da kariyerinin zirvesini yaşayan Falcao, Monaco'ya transfer oldu. Burada aradığını bulamayan yıldız golcü, Manchester United ve Chelsea gibi İngiliz devlerinde kiralık forma giydikten sonra tekrar kulübü Monaco'ya döndü.

FALCAO'NUN BAŞARILARI
 
Falcao, 2010-11 sezonunda Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazandı. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı aldı.

 
Yaşayan en iyi santraforlardan biri olarak kabul edilen yıldız golcü; 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 gol attı. Falcao bu performansıyla, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırdı ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza attı.


 
Porto ve Monaco ile lig şampiyonlukları yaşayan, Atletico Madrid ile de Kral Kupası'nı kaldıran Falcao, 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.

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Falcao, Instagram’da sarı-kırmızı bayrak paylaştı. Yönetim ve Teknik Direktör Jardim’le de görüşen Kolombiyalı golcü “Gidiyorum” dedi. Fransız ekibinin inadının kırılması bekleniyor.

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