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aksam.com.tr
  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:41
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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:51

Falcao transferinde sıcak gelişme! 6 yıllık evini boşalttı

Falcao transferinde sıcak gelişme! 6 yıllık evini boşalttı

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Her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığı Galatasaray'ın Falcao transferinde bir müjdeli haber daha geldi. Kolombiyalı yıldızın Monaco şehrindeki evini boşalttığı öğrenildi.

Cimbom adeta Falcao ile yatıp, Falcao ile kalkıyor. Son bilgilere göre menajer Ahmet Bulut önceki gece eşi Ayşe Bulut ile birlikte Kolombiyalı yıldız ve eşi Lorelei Taron'u Monaco'daki evlerinde konuk edip baş başa yemek yedi.

ÇOK FLAŞ BİR HAMLE GELDİ
Bu görüşmede aradaki bütün pürüzlerin giderilmesi sonrasında Falcao'dan çok flaş bir hamle geldi. Yıldız futbolcu, Monte Carlo'da 6 yıl önce taşındığı evi boşalarak bir otele yerleşti.

ÜÇ YILLIK İMZAYI ATACAK
Yaşanan gelişmeleri takip eden Falcao, Monaco forvet transferi yapar yapmaz ilk uçakla İstanbul'a gelecek. Ardından da kendisini 3 yıllığına G.Saraylı yapacak imzayı atacak.

MONACO 2 FORVETLE TEMASTA
Fransız basınına göre Monaco, Ben Yedder ve Mitchy Batshuayi'nin transferi için uğraşıyor. Hem Galatasaray hem Falcao, Monaco'nun bir an önce forvet almasını bekliyor.

KALMASINI İSTİYORUM AMA İŞİ YÖNETİME BIRAKTIM
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Falcao'nun takımda kalmasını istediğini söyledi. Ancak Jardim, "Falcao neler düşündüğünü açıkladı. Bu konuyu yönetime bıraktım, karışmıyorum" diye konuştu.

(Takvim)

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