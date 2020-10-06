Falcao: 'Özür dileriz toparlanacağız'

Galatasaray, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Glasgow Rangers’a elendikten sonra pazar akşamı dördüncü haftanın son karşılaşmasında da Kasımpaşa’ya boyun eğdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise üst üste gelen iki mağlubiyet sonrasında futbolcuları sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu. Hedef tahtasında ise Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Babel, Feghouli, Belhanda ve Diagne vardı.
BU OYUNCULARA GÜVENİN
Falcao, alınan bu mağlubiyetler sonrasında sosyal medya hesabından, “Karmaşık bir hafta. Üzerinde çalıştığımız oyunun sonucunu alamadık. Herkesten özür diliyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Toparlanacağız” açıklamasını yaptı. Babel de, “Bu oyunculara güvenin. Biz, birlikte kazanan ve birlikte kaybeden bir aileyiz. Bir sonraki maça hazır olacağız” şeklinde konuştu. Etebo ise “Hayal kırıklığı yarattık ama kazanarak yolumuza gideceğiz” ifadelerini kullandı.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.
Celtic'in eski oyuncularından Chris Sutton, Galatasaray galibiyetinin ardından abartalı sevinç yaşanması sebebiyle Rangers'ı eleştirdi.
Beşiktaş, ligin ilk 4 haftası baz alındığında, tarihi bir başarısızlık yaşıyor. Sezona Trabzonspor'u deplasmanda yenerek başlayan Kartal, daha sonraki 3 maçtan sadece 1 puan çıkarttı. Sergen Yalçın ilk 4 haftalık bölümde Abdullah Avcı'yla aynı kaderi paylaştı ve Siyah-Beyazlılar sadece 4 puan toplayabildi.
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