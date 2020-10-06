Falcao: 'Özür dileriz toparlanacağız'

AKŞAM

Radamel Falcao, Rangers ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından sosyal medya üzerinden taraftardan özür diledi ve toparlanma sözü verdi.

Galatasaray, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Glasgow Rangers’a elendikten sonra pazar akşamı dördüncü haftanın son karşılaşmasında da Kasımpaşa’ya boyun eğdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise üst üste gelen iki mağlubiyet sonrasında futbolcuları sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu. Hedef tahtasında ise Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Babel, Feghouli, Belhanda ve Diagne vardı.

BU OYUNCULARA GÜVENİN

Falcao, alınan bu mağlubiyetler sonrasında sosyal medya hesabından, “Karmaşık bir hafta. Üzerinde çalıştığımız oyunun sonucunu alamadık. Herkesten özür diliyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Toparlanacağız” açıklamasını yaptı. Babel de, “Bu oyunculara güvenin. Biz, birlikte kazanan ve birlikte kaybeden bir aileyiz. Bir sonraki maça hazır olacağız” şeklinde konuştu. Etebo ise “Hayal kırıklığı yarattık ama kazanarak yolumuza gideceğiz” ifadelerini kullandı.

