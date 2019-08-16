Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe görüşmelere başladı Fenerbahçe görüşmelere başladı Zanka'nın yanına kaliteli bir stoper arayışında olan Fenerbahçe, Sevilla’da forma giyen Kjaer ve Nottingham Forestli Yohan Benalouane transferlerinde ilerleme kaydedemeyince rotasını Manchester United’ın Arjantinli savunmacısı Marcos Rojo’ya çevirdi.

Helal sana Mane Helal sana Mane Chelsea’ye attığı 2 golün ardından formasını değişmeyen Mane, top toplayıcı çocuğa dayanamadı, ona hediye etti.

Hedef Kodjia Hedef Kodjia KADROYA bir santrfor takviyesi yapacak Siyah-Beyazlılar, Aston Villa’nın Fildişili forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.

'Eldekini kullanmak meziyettir' 'Eldekini kullanmak meziyettir' ABDULLAH AVCI: İstediğiniz oyuncularla çalışmak avantajtır, elinizdeki oyunculardan verim alabilmek ise meziyettir. Bu işte takım uyumunu yaratmak çok önemli.

Fenerbahçe'de forvete Santander Fenerbahçe'de forvete Santander Bologna’dan Paraguaylı golcü Federico Santander için temaslar başladı. Geçen sezon 6.5 milyon euroya alınan 28 yaşındaki santrforun, Fener’e kiralık olarak gelebileceği aktarıldı.

'Sahada 11 yabancı olmasın' 'Sahada 11 yabancı olmasın' “Bazı takımlarımız 11 yabancıyla çıktı. Bu Türk spor kamuoyunu rahatsız etti. İstiklâl Marşı’mız okunurken, hiçbir Türk’ün olmadığını gördük. 14 yabancı olsun ama sahada oynayacak yabancı sayısına kısıtlama getirmemiz gerektiğine inanıyorum.”