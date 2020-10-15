Falcao Kolombiya'yı ipten aldı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, ülkesinin Şili ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında attığı golle takımını ipten aldı...
90+1’de golünü atan Falcao, gözyaşlarına boğulurken, Kolombiya basını, 34 yaşındaki yıldızı milli kahraman ilan etti. El-Tigre için “Bizi bırakma” manşetleri atıldı. “pulzo.com” "Falcao ağlattı" derken, “futbolred” ise "Şili’ye ıstırap verici bir gol attı" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı. “las2orillas.co” adlı internet sitesi de "Asla gitme" diyerek 34 yaşındaki golcünün milli takımı bırakmaması gerektiğini vurguladı.
Kolombiyalı Falcao’nun takım arkadaşı James Rodrigues de, “Bizi hiç bırakıp gitme.” mesajı gönderdi. Radamel Falcao’nun sosyal medya paylaşımına ünlü yıldızlardan çok sayıda tebrik mesajları yağdı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 4. maçların ardından 3 puanla 3. sırada yer aldı.
A Milli Takım'ın genç stoperi Merih Demiral, 2-2 sona eren Sırbistan maçının ardından konuştu.
Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, bir gol attığı ve 2-2 sona eren Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı karşılaşmayı değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var. Bununla birlikte tabii ki eksiklikler, zaman zaman yaşanan sorunlar var ama biz takımımıza güveniyoruz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez, pandemi sonrasında ilk kez milli maçta taraftarların yer almasıyla ilgili, "Bu kadar az seyirci bile bir motivasyon kaynağı. Hele ki kendi sahanızda oynadığınız maçlar da seyirciler çok daha değerli. Futbol onlarla güzel. Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" dedi.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 20 karşılaşmayla tamamlandı.