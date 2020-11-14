Falcao: 'Kısa süre içinde dönüyorum'

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve Sivasspor maçının ardından milli maçları da kaçıran Radamel Falcao, Kolombiya basınına konuştu.
Falcao, yaptığı konuşmada rehabilitasyon sürecinin iyi işlediğini ve tedavinin doğru yolda ilerlediğini dile getirdi.
"KISA SÜRE İÇİNDE DÖNÜYORUM"
Kolombiyalı golcü açıklamasında, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Rehabilitasyon süreci çok iyi geçti. Spor salonunda çalışıyorum ve kısa süre içinde döneceğim. Bütün çalışmalarım olumlu geçti." dedi.
KAYSERİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Öte yandan haberin detaylarında 23 Kasım Pazartesi günü Galatasaray'ın oynayacağı Kayserispor karşılaşmasında Falcao'nun sahada olmasının beklendiği kaydedildi.
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