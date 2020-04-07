Falcao kalacak mı? Kolombiya'dan haber var!

El Tigre (Kaplan) lakaplı oyuncunun ülkesi Kolombiya'da Win Sports TV, başta Galatasaray olmak üzere, Türk Ligi'nde belli maçları yayınlıyor.
Win Sports'un genel yayın yönetmeni Jaime Parada, birbiriyle doğrudan bağlantılı olan konuya, Falcao'nun Galatasaray'daki geleceği ve Türk ligi maçlarını yayınlamaya devam edip etmeyeceklerine açıklık getirdi.
"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA DEVAM EDECEK"
Ajansspor'un sorularını yanıtlayan Parada, "Anladığım kadarıyla Falcao, Galatasaray'da devam edecek. Falcao devam ediyorsa, biz de maçları yayınlamayı sürdüreceğiz. Ancak, yayın bedeli konusunda tekrar pazarlık yapmak durumundayız. Falcao'nun durumu ne zaman netleşirse, biz de o zaman yayın bedeli hakkında tekrar konuşacağız" dedi.
FALCAO'NUN DURUMU NET DEĞİL Mİ?
Parada, "Eğer Galatasaray yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Galatasaray'da devam eder. Çünkü Araplardan gelen teklifi kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor" diye konuştu.
"GALATASARAY YÖNETİMİ İKNA ETMEK ZORUNDA"
Win Sport Genel Yayın Yönetmeni Jaime Parada'nın da sözlerinden anlaşıldığı üzere, Falcao Galatasaray'da devam etmek istiyor; ancak ücretinde indirim konusunda çok toleranslı davranmayacak.
Bu durumda Galatasaraylı yöneticilerin Falcao ve temsilcisi ile yapacakları görüşmeleri çok başarılı yönetip, ikna edici bir yetenek göstermeleri gerekiyor. Sarı kırmızılıların bu hafta içerisinde yapılması planlanan görüşmede Falcao ile bir ara yol bulması bekleniyor.
Öte yandan bu sezon sarı kırmızılı forma ile 20 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu; 10 gol ve 1 asist kaydetti.
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Galatasaray'ın geçen yaz transfer ettiği Radamel Falcao ile ilgili çıkan transfer dedikoduları devam ediyor. Kolombiya'da Süper Lig maçlarını yayınlayan Win Sports TV Genel Yayın Yönetmeni Jaime Parada, Falcao'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
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