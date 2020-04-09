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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 08:00
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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 08:00

Falcao indirimi kabul etmedi

Falcao indirimi kabul etmedi

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Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”

AKŞAM

Koronavİrüs nedeniyle maddi çıkmaza giren G.Saray oyuncularının maaşlarında indirime gitmek için görüşmelere başladı. Bu konuda İspanya’dan flaş bir iddia geldi. Kolombiya’da Falcao’nun maçlarını yayınlayan Win Sports’un Genel Yayın Yönetmeni Jaime Parada, AS’a konuştu. Parada, “Anladığım kadarıyla Falcao, G.Saray’da devam edecek. Falcao devam ediyorsa, biz de maçları yayınlamayı sürdüreceğiz. Ancak yayın bedeli konusunda tekrar pazarlık yapmak durumundayız. Falcao’nun durumu ne zaman netleşirse, biz de o zaman yayın bedeli hakkında tekrar konuşacağız” ifadelerini kullandı.

YILLIK 5 MİLYON GARANTİ

Parada, “Eğer G.Saray Yönetimi Falcao’nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak G.saray’da devam eder. Çünkü Araplar’dan gelen teklifi kabul etmedi. Ama G.Saray’ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor” diye konuştu. Falcao, G.Saray’dan yıllık 5 milyon euro garanti ücret alıyor. Kolombiyalı golcü bunun 2 milyon eurosunu peşin aldı. Kalan 3 milyon eurosunu ise 10 taksitle alacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 7 taksitini ödedi. Kalan 3 taksiti ise 30 Nisan, 31 Mayıs, 30 Haziran tarihlerinde ödeyecek.

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