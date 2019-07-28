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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 01:07
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 01:16

Falcao'nun neden kampa katıldığı belli oldu

Falcao'nun neden kampa katıldığı belli oldu

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Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Falcao'nun, izninin bitmesi sebebiyle kampa katıldığı öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi | Levent Gültekin

Yaklaşık 2 haftadır Falcao transferiyle uğraşan ve Ahmet Bulut’un verdiği bilgilere göre Galatasaray’a gelme şansı yüzde 50 olan yıldız futbolcu, Monaco’nun kampına katılınca sarı kırmızılı taraftarlar bir anda umutsuzluğa kapıldı.

FALCAO İZİNLİYDİ

Falcao ile her konuda anlaşmasına rağmen Monaco’nun istediği bonservis problemini aşamayan Galatasaray, Fransız ekibiyle pazarlıklara devam ederken Kolombiyalı forvetin sonradan neden kampa dahil olduğu da ortaya çıktı.

Daha önce Leonardo Jardim’den özel izin aldığı belirtilen Falcao’nun izninin bittiği ve 33 yaşındaki futbolcunun fazla zaman kaybetmeden takıma dahil olduğu ifade edildi. Copa Amerika’da mücadele eden Falcao, Kolombiya Milli Takımı ile çeyrek finale kadar gelmiş Carlos Queiroz’un öğrencileri Şili’ye penaltı atışları sonucunda elenmişti.

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