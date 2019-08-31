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Falcao için flaş iddia: Yarın İstanbul'a geliyor

Falcao için flaş iddia: Yarın İstanbul'a geliyor

Galatasaray Yönetimi, bu transferde mutlu sona ulaşırsa, sarı-kırmızılı heyet Fransa'dan Falcao ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi nedeniyle Monaco'da bulunan Galatasaray'dan başkan Mustafa Cengiz, İstanbul'a döndü, 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile idari menajer Şükrü Hanedar, burada kaldı.

Başkan Cengiz, THY'nin saat 18:20'deki Nice-İstanbul seferi ile dönerken, kritik Kayseri karşılaşmasını izleyemedi. Albayrak ile Hanedar, Falcao transferini olumlu sonuçlandırmak adına Monaco'da kalırken dün yapılan görüşmelere ünlü menajer Jorge Mendes de dahil oldu. Bu transferdeki en önemli ve kritik isim olan Mendes, Monaco Kulübü ile masaya oturup transferi tamamlamaya çalışacak.

Galatasaray Yönetimi, bu transferde mutlu sona ulaşırsa, sarı-kırmızılı heyet Fransa'dan Falcao ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek.

Yahoo Sport Fransa muhabiri Manu Lonjon, sosyal medya hesabından "Galatasaray'a yakın bir kaynağa göre; sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'yu pazar günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor." iddiasını ortaya attı.

L'Equipe gazetesi ise "Monaco, Leipzig'ten Jean-Kevin Augustin'i kiralık olarak kadrosuna katacak. Bu transferin ardından Radamel Falcao'nun ayrılığına izin çıkacak." iddiasında bulundu.

(Sporx)

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