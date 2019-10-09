'Falcao gergin başladı'

AKŞAM

G.SARAY’LA 2 sezon önce gol krallığı yaşayan Gomis, RMC’ye röportaj verdi. Gomis, “Türkiye’de 3 büyük kulüp var ve beni tüm takımların taraftarlarının sevdiğini söyleyebilirim. Ancak Türkiye’de Avrupa kupası kazanan tek takım G.Saray olduğu için ülkenin en büyük takımı. Seri ve Nzonzi muazzam oyuncular. Seri ve Nzonzi’ye neden orada olduklarını sorduğunuzda anlatacaklardır. Orası çok farklı bir yer. Orada yaşadıklarımı, her futbolcunun yaşamasını isterim” dedi. Fransız forvet, sözlerini şöyle sürdürdü: “Falcao, Galatasaray’da biraz gergin başladı. Onunla transfer öncesi konuşmuştuk. İlerleyen süreçte işler onun için iyi olacaktır.

İSTANBUL’A YERLEŞEBİLİRİM

Galatasaray 30 milyon taraftara sahip. İstanbul’u çok seviyorum. Kariyerimi bitirdikten sonra hayatımın bir bölümünü orada yaşamak istiyorum. İnsanlar gerçekten çok sıcak ve çok saygılı. Orada birçok dost edindim. Onları çok özlüyorum. Futbol kariyerimin sonunda onlarla uzunca bir süre geçirmek istiyorum.”