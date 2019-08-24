Falcao, Galatasaray'daki asıl sorunu unutturdu!

Kadro mühendisliğini yeteri kadar iyi yapamayan Galatasaray'da ilk 11'de oynayan bazı futbolcular ve alternatiflerinin kaliteleri tartışma konusu oldu.

TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon 8 transfer yapmasına rağmen henüz alternatifli bir kadro oluşturamayan Galatasaray’da yıldız futbolcuların yerlerini doldurabilecek oyuncular bir türlü gelmedi.

İLK 11'DE OYNAYAN BAZI FUTBOLCULAR TARTIŞILIYOR!

Kale ve sağ bek hariç hemen hemen her bölgede eksik kalan Fatih Terim, transfer döneminin sonlarına yaklaşırken büyük bir sıkıntı yaşarken özellikle ileri uçta Diagne’nin partnerinin olmaması teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Orta sahada fazla görünmesine rağmen kullanacağı futbolcu sayısının az olması tecrübeli teknik adam Terim’in elini kolunu bağlarken, üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray yönetiminin kalan sürede nasıl bir yol çizeceği merakla bekleniyor.

İşte Galatasaray’ın kadrosu ve alternatif oyuncular

Muslera (Okan Kocuk)

Marinao (Linnes – Şener Özbayraklı)

Luyindama (Ahmet Çalık)

Marcao (Donk)

Nagatomo (Emre Taşdemir – Ömer Bayram)

N’Zonzi

Seri (Selçuk İnan)

Feghouli (Jimmy Durmaz – Yunus Akgün)

Babel (Emre Mor)

Belhanda

Diagne (Adem Büyük - Erencan Yardımcı)