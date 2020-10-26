Falcao: Galatasaray taraftarına borcumu henüz ödemedim

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a attığı gol sonrasında gördüğü kırmızı kart, Radamel Falcao'yu bir hayli üzdü. Fatih Terim de haksız bir kart gördüğüne inandığı oyuncusunu performansından dolayı tebrik etti.
Kulüp içindeki eleştirilerin farkında olan Kolombiyalı golcü, "Galatasaray taraftarına borcumu henüz ödemedim. Her geçen gün fizik olarak daha iyi duruma geliyorum. Hem ben hem takım daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.
Falcao, bu sezon Süper Lig'de 7 gole direkt etki etmeyi başardı. Başarılı oyuncu 5 kez fileleri havalandırmasının yanı sıra toplamda 2 asiste imza attı ve G.Saray'ı sırtlayan isim oldu.
10 PUAN BARAJI GEÇİLDİ
Öte yandan, Terim yönetimindeki Galatasaray geçen sezonun ilk 6 haftasında 9 puanda kalmıştı. Bu sezon Erzurum maçını kazanıp 10 puana yükselen Aslan, yarışa da ortak oldu. Terim'in ilk 6 haftada en az 10 puan topladığı geçmişteki 9 sezonda Galatasaray, 7 şampiyonluk almıştı.
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a attığı golle eski günlerine selam çakan Radamel Falcao, eleştirilerin farkında olduğu söyleyerek "Galatasaray taraftarına henüz borcumu ödemedim." dedi.
Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.