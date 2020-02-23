Falcao: Eşim ve ben çok dua ettik

İşte Falcao'nun açıklamaları...
"Uzun zamandır Galatasaray burada kazanamıyordu, ben de bunu biliyordum, buradaki maça inanılmaz hazırlandık. Eşimle beraber çok konuştuk, çok dua ettik, Tanrı'ya şükürler olsun ki onun sayesinde ve gösterdiğimiz performans ile güzel bir galibiyet geldi. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe karşısında 20 yıllık tarihi yıktık"
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kalamış'ta sarı-kırmızılı takımın tesislerinde galibiyeti kutladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, görevinden istifa etti.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün protokol tribünü karıştı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, maçın hakemi Halil Umut Meler'e büyük bir tepki gösterdi.
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.