Falcao: Eşim ve ben çok dua ettik

Galatasaray'da 3-1'lik derbide penaltı golünü atan Falcao, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Falcao'nun açıklamaları...

"Uzun zamandır Galatasaray burada kazanamıyordu, ben de bunu biliyordum, buradaki maça inanılmaz hazırlandık. Eşimle beraber çok konuştuk, çok dua ettik, Tanrı'ya şükürler olsun ki onun sayesinde ve gösterdiğimiz performans ile güzel bir galibiyet geldi. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe karşısında 20 yıllık tarihi yıktık"