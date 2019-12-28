Falcao: Daha da iyi olacağız

Mutlak kazanmalarının şart olduğunu söyleyen Falcao, "İlk yarının son maçında kendi evimizde oynuyorduk ve galibiyet şarttı. Sezonun ilk yarısını çok golle, güzel kapattığımız için mutluyuz." dedi.

"DAHA DA İYİYE GİDECEĞİZ"

Takım olarak daha iyi olacaklarını söyleyen Kolombiyalı yıldız, "2. yarı her maç daha iyiye gideceğiz, bireysel olarak da, takım olarak da. Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirip, her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." diye konuştu.