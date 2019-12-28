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  3. Falcao: Daha da iyi olacağız

Falcao: Daha da iyi olacağız

Falcao: Daha da iyi olacağız

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol atarak yıldızlaşan Radamel Falcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlak kazanmalarının şart olduğunu söyleyen Falcao, "İlk yarının son maçında kendi evimizde oynuyorduk ve galibiyet şarttı. Sezonun ilk yarısını çok golle, güzel kapattığımız için mutluyuz." dedi.

"DAHA DA İYİYE GİDECEĞİZ"

Takım olarak daha iyi olacaklarını söyleyen Kolombiyalı yıldız, "2. yarı her maç daha iyiye gideceğiz, bireysel olarak da, takım olarak da. Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirip, her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." diye konuştu.


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