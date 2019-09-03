Falcao çılgınlığı

AKŞAM

GALATASARAY’DA Radamel Falcao rüzgarı erken esmeye başladı. Önceki gece İstanbul’a inerek kendini G.Saray’a bağlayan imzayı atan Kolombiyalı golcü dün ise sağlık kontrolünden geçti. 33 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık bir anlaşma sağlandı. Yıldız golcü, yıllık 5 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca sözleşmede bazı performans bonusları da bulunuyor. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes’e 3 milyon euro ödeyecek. Fransız kulübüne ise bonservis bedeli ödenmeyecek. Falcao transferi için büyük bir maddi yükün altına giren Sarı-Kırmızılılar, bunun karşılığını almayı başladı.

STORE’DA YENİ ÜRÜNLER ÇIKACAK

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar kalan kombinelere hücum etti. Yoğun talep var. Kısa sürede 3 bin kombine satıldı. Türk Telekom Stadyum’da boşta bulanan 5 locanın da talibi çıktı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Falcao ile ilgili ürünleri de satışa çıkaracak. Forma satışları da son 3 günde yukarı doğru tırmanış yaptı. Bazı sponsorlar da G.Saray ile görüşmeler yapmak için randevu istedi. Şu an Sarı-Kırmızılılar’ın kasasına giren sıcak para 15 milyon TL’i geçti.

FERNANDO MUSLERA OTEL KOŞTU

Öte yandan Falcao’nun G.Saray gelmesine çok sevilen isim Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera oldu. Başarılı oyuncu, Kolombiyalı golcüyü telefonla arayarak ‘Hoş geldin’ dedi. Bununla yetinmeyen Muslera, gece geç saatlerde Falcao’nun bulunduğu otele de gitti. Uruguaylı eldiven Radamel Falcao ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Muslera bu buluşmayı gerçekleştirmek için milli takım seyahat programını değiştirdi. Muslera bu buluşma sonrası milli takım kampına katılmak için ülkesine gitti.