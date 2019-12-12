Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8107
  • 6,4776
  • 274.256
  • 107922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Falcao: Cezayı kesiyorlar!

Falcao: Cezayı kesiyorlar!

Falcao: Cezayı kesiyorlar!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşıalşamyı değerlendiren Radamel Falcao "Maça iyi başladık, kötü başladığımızı düşünmüyorum. Ancak böyle bir rakibe karşı konsantrasyon kaybı olunca, cezayı kesiyorlar." dedi.

Fizik durumu hakkında konuşan Falcao "Şu an için %100 durumda değilim. İki ay sahalardan uzak kaldım. Böyle dakikalar alarak daha iyiye gidiyorum. Çok daha iyi hale geleceğim." diye konuştu.

Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesiyle ilgili de açıklama yapan Falcao "İki tane hedefimiz kaldı lig ve kupa. Bu iki kupanın da favorisiyiz ama düzeltmemiz gereken, daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


Merve Boluğur ilacını Çağatay Ulusoy'da buldu
Yasemin Özilhan setten paylaştı: Ben yine bildiğiniz gibi
Eski eşten Şeyma'ya olay gönderme
MasterChef jürisi Danilo Zanna itirafıyla olay oldu!
Güzel oyuncuyu utandıran soru
<p>Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir süreden bu yana yeraltı kablolarında yenileme çalışması yapılırke

Kepçeyle Sokağın Ortasında Akrobatik Hareketler Yaptı, Cezayı Aldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İnsanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler