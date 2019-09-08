AKŞAM

GEÇEN sezon Monaco’da Falcao ile oynayan ve bu sezon başı Cercle Brugge takımına kiralanan Lyle Foster, “Falcao bir canavar. Ondan bir şeyler öğrenmek ve onunla çalışmak harikaydı. Bu adam hiç dinlenmiyordu. Günde iki antrenman yapardı. Her zaman bitiriciliğini geliştirmekle meşgul olurdu. Onunla birlikte aynı takımda bulunmak bile bir onurdur” sözlerini kullandı.

ONU KESMEK ÇOK ÇOK ZOR OLACAK

Öte yandan Romanya’nın İspanya’ya 2-1 kaybettiği maçta ülkesinin tek golünü atan Andone da Falcao’yla ilgili konuşmuştu. Rumen forvet, “G.Saray’da yeni bir başlangıç yapacağım. Bu kararı almamdaki en büyük etken daha çok oynamak istememdi. Gerçi yeterince süre almam yine zor olacak. Çünkü dünya çapında bir futbolcu, Falcao var. Onu kesmek çok çok zor olacak” dedi.