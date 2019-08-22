Falcao bilmecesi! Monaco'dan tedirgin eden açıklama...

Galatasaray yönetiminin yaptığı açıklamalar doğrultusunda Radamel Falcao'nun bu hafta sonuna doğru İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Sarı Kırmızılı yöneticiler tecrübeli futbolcunun gelme ihtimalini yüzde 99 olarak açıklarken, İkinci Louis Stadı'ndan taraftarları tedirgin edecek demeçler geldi.
Galatasaray, Falcao transferinde geri sayıma başlasa da Monaco Kulübü ikinci başkanı Oleg Petrov, tecrübeli futbolcunun ayrılmasını istemediklerini vurgulayarak kontratına sadık kalmasını beklediklerini söyledi.
Galatasaray'ın yaklaşık bir aydır görüşmelerini sürdürdüğü Radamel Falcao'da artık sona doğru yaklaşıldı.
Sarı Kırmızılı ekibin yöneticilerinin yaptığı açıklamalarda transferin yüzde 99 bittiği ifade edilirken tecrübeli futbolcunun da hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Taraftarlarca beklentinin en üst seviyeye çıkmasına rağmen Haber ajanslarına İkinci Louis Stadı'ndan düşen bilgiler Galatasaraylıları tedirgin etti.
Monaco cephesinden gelen resmi açıklama ile birlikte Falcao'nun transferinin üzerine gölge düştü.
Kulüp ikinci başkanı Oleg Petrov, yeni transfer edilen futbolcuların imza töreninde Sarı Kırmıızılı ekip ve taraftarlarının beklentilerinin tersine bir açıklama yaptı.
Onyekuru, Slimani, Ben Yedder, Benjamin Lecomte ve Ruben Aguilar'in toplu imza töreninde konuşan Petrov " Falcao ile kulübümüz arasında ilişkiler gayet sağlıklı, ona ihtiyacımız var ve birlikte daha çok işler başaracağız" dedi.
Petrov Falcao'nun iyi bir profesyonel olduğunu ve şampiyonlar liginde oynamak istemesinin normal olduğunu ifade ederek "bu anlaşılabilir bir durum ancak onun bizdeki sözleşmesine ve kurallara sadık kalmasını bekliyoruz, Monaco onun için çok şey ifade ediyor" diye konuştu.
Yeni transferlerden Ben Yedder de Falcao'nun kalmasını çok istediğini ve birlikte çok gol atacaklarını söyledi.
Galatasaray camiasının hafta sonuna kadar gelmesini beklediği Falcao için Monaco yönetiminin söylediği bu sözlerin ardından Sarı Kırmızılı camianın yeni bir hamle yapması bekleniyor. TRTSPOR
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