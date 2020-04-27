  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 08:00
  • |
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 08:20

Falcao ayrılmayacak

Falcao ayrılmayacak

Paylaş

Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun menajeri Mendes, “Oyuncum Türkiye'de mutlu” dedi.

AKŞAM

Sarı-Kırmızılı takımın dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao hakkında uzun süredir transfer iddiaları dolaşıyor. Özellikle Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in, 34 yaşındaki futbolcuya senelik 12 milyon euro maaş önermesi, manşetleri süslemişti. Bütün bu iddiaların önüne ise futbolcunun menajeri Jorge Mendes geçti. Mendes, “Çıkan haberleri tabii ki ben de görüyorum. Ancak gerçekler yazıldığı gibi değil” şeklinde konuştu.

PARA HER ŞEY DEĞİLDİR

Mendes, “Falcao, futbol hayatı boyunca çok büyük başarılar ve çok büyük paralar kazandı. Bu kariyere ulaşan bir futbolcu için özellikle parasal anlamda fazla bir hedef kalmıyor. Radamel Falcao ve ailesinin İstanbul’da çok mutlu olduğunu biliyorum. Ayrıca Galatasaray harika bir kulüp. Üstelik Falcao’nun devam eden bir mukavelesi bulunuyor. Size şunu söyleyebilirim ki kesinlikle transfer gibi bir seçenek söz konusu değil” yorumunda bulundu.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

Jorge Mendes, “Koronavirüs salgını sebebiyle neredeyse bütün dünyada futbol durdu. Tabii ki yeniden transferler olacak. Ancak eskisi gibi bir piyasa kalmadığı da kesin. Falcao, Galatasaray’a gelebilmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Bu fedakarlığı yapan bir oyuncunun zaten kolayca ayrılmasını bekleyemezsiniz. Bence yazılan haberleri fazla ciddiye almayın. Radamel Falcao, Galatasaray’la şampiyonluk yaşamak istiyor” diye konuştu.

9

Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, bu sezon takımıyla çıktığı 14 maçta rakip filelere tam 9 gol atma başarısı gösterdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Bakan'dan büyük müjde

title

İngiliz basınından Ozan Tufan yorumu

title

Beynini bağışlayacak

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum
Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum

Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi

Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.

Uğurcan Ada'ya
Uğurcan Ada'ya

Uğurcan Ada'ya

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'la, Barcelona'dan Rakitic'in transfer edilmesini istedi.

Beşiktaş'ta ayrılık zamanı! Vida ve Ljajic...
Beşiktaş'ta ayrılık zamanı! Vida ve Ljajic...

Beşiktaş'ta ayrılık zamanı! Vida ve Ljajic...

Slaven Bilic, Beşiktaş'ın yıldızları Vida ile Ljajic'i istiyor. West Brom, iki oyuncu için paket teklif yapmaya hazırlanırken, yönetim de yüksek maliyetleri sebebiyle olası transfere sıcak bakıyor.

Trabzonspor'a servet önerdiler! 75 milyon...
Trabzonspor'a servet önerdiler! 75 milyon...

Trabzonspor'a servet önerdiler! 75 milyon...

Celtic, Rangers ve Lazio derken, Caleb Ekuban'ın son talibi Al Hilal...

Galatasaray Lemina'yı bırakmıyor
Galatasaray Lemina'yı bırakmıyor

Galatasaray Lemina'yı bırakmıyor

Cim Bom'un bu sezonki en kilit isimlerinden biri olan Mario Lemina'nın takımda tutulması için çalışmalar çoktan başladı.

Beşiktaş'tan Joe Hart bombası! Görüşmeler başlıyor
Beşiktaş'tan Joe Hart bombası! Görüşmeler başlıyor

Beşiktaş'tan Joe Hart bombası! Görüşmeler başlıyor

Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'in tecrübeli file bekçisi Joe Hart için girişimlere başlamıştı. 33 yaşındaki eldiven için maliyet araştırmasının devam ettiği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.