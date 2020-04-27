Falcao ayrılmayacak

AKŞAM
Sarı-Kırmızılı takımın dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao hakkında uzun süredir transfer iddiaları dolaşıyor. Özellikle Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in, 34 yaşındaki futbolcuya senelik 12 milyon euro maaş önermesi, manşetleri süslemişti. Bütün bu iddiaların önüne ise futbolcunun menajeri Jorge Mendes geçti. Mendes, “Çıkan haberleri tabii ki ben de görüyorum. Ancak gerçekler yazıldığı gibi değil” şeklinde konuştu.
PARA HER ŞEY DEĞİLDİR
Mendes, “Falcao, futbol hayatı boyunca çok büyük başarılar ve çok büyük paralar kazandı. Bu kariyere ulaşan bir futbolcu için özellikle parasal anlamda fazla bir hedef kalmıyor. Radamel Falcao ve ailesinin İstanbul’da çok mutlu olduğunu biliyorum. Ayrıca Galatasaray harika bir kulüp. Üstelik Falcao’nun devam eden bir mukavelesi bulunuyor. Size şunu söyleyebilirim ki kesinlikle transfer gibi bir seçenek söz konusu değil” yorumunda bulundu.
BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI
Jorge Mendes, “Koronavirüs salgını sebebiyle neredeyse bütün dünyada futbol durdu. Tabii ki yeniden transferler olacak. Ancak eskisi gibi bir piyasa kalmadığı da kesin. Falcao, Galatasaray’a gelebilmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Bu fedakarlığı yapan bir oyuncunun zaten kolayca ayrılmasını bekleyemezsiniz. Bence yazılan haberleri fazla ciddiye almayın. Radamel Falcao, Galatasaray’la şampiyonluk yaşamak istiyor” diye konuştu.
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Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, bu sezon takımıyla çıktığı 14 maçta rakip filelere tam 9 gol atma başarısı gösterdi.
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