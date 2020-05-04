Falcao ayrılacak!

AKŞAM
Menajerinin yaptığı, “Galatasray’da mutlu. Ayrılmayı düşünmüyor” açıklamasına rağmen Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Falcao konusunda transfer haberleri bitmiyor. Ülkesi Kolombiya’da Falcao’nun Suudi Arabistan kapılarını kapatmadığı yazıldı.
ASTON VILLA ISRARCI
Öte yandan Premier Lig’de çok kötü bir sezon geçiren Aston Villa’nın, Galatasaray’lı Luyindama’dan vazgeçmediği yazıldı. “africatopsports” sitesinin haberine göre; İngilizler, transfer döneminde Galatasaray’ın kapısını çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”
Sörloth kendi ülkesinden, ülkemizin salgınla mücadelesine bakışı böyle anlattı: “Ailem ve Norveç halkı Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesini çok başarılı buluyor. Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor.”
Unutulmaz boksör, uzun süredir sağlık sektöründe kullanılmak üzere kenevir üretiyor! Mike Tyson'ın ortağı olduğu şirket, şimdi Cenk'in formasını giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor.
Devre arasında Fenerahçe'nin kapısından dönen İsviçreli sol bek, PSV'de göze giremedi. Önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Sarı-Lacivertli formayı giyecek.
Hatay'da top oynarken PSG'li Neymar'ın formasını giyen Suriyeli engelli çocuğa, ünlü yıldızdan görüntülü mesaj: “Selam Hamis, kalbim seninle ve ailenle.”
Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, liglerin başlaması ile ilgili endişelerini açıkladı: 1) Her hafta yapılacak olan iki virüs testinin zorluğu ve maliyeti. 2) Sosyal mesafe kuralına uymanın zorluğu. 3) Ev sahibi avantajının ortadan kaldırılması rekabette adaleti ortadan kaldırıyor. 4) Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve haziran ayında risk almaktan kaçınacaklar.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao hakkında ülkesinin basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.