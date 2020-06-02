Falcao, Aslan gibi dönecek!

Radamel Falcao lige verilen arada kendine geldi... Kolombiya basını, mecburi aranın Falcao'ya yaradığını yazdı. Marca Colombia, “Sezon başından beri Radamel Falcao'nun fiziksel sıkıntıları vardı. Koronavirüs arası en çok ona yaradı. Şu an tamamen hazır ve ligi bekliyor” yorumunu yaptı.

AKŞAM

Kolombiya basını, Radamel Falcao’nun durumunu yakından takip ediyor. “Marca Colombia”, koronavirüs arasında tecrübeli forvetin durumunu değerlendirdi. Yapılan haberde, “Galatasaray takımında şu anda koronavirüs sorunu bulunmuyor. Yapılan bütün testler negatif çıktı. Bu iyi haberler de takımın moralini yükseltti. İdmanlarda herkes çok neşeli. Takım halinde bir an önce ligin başlamasını bekliyorlar” yorumu yapıldı.

KALAN SEKİZ HAFTAYI BEKLİYOR

Galatasaray’ın süper starı Radamel Falcao üzerine yoğunlaşan Kolombiya basını, “Falcao’nun sezon başından beri bazı fiziksel sıkıntıları vardı. Hatta sezon içinde de bir sakatlık dönemi geçirdi. Hiçbir zaman tamamen hazır durumda değildi. Herkes koronavirüs arasından sonra futbolcuların performansını merak ediyor ama Falcao’nun bu durumu iyi kullandığı bir gerçek... Şu anda hiçbir problemi kalmadı. Fiziksel anlamda mükemmel durumda ve kalan 8 haftayı bekliyor” satırlarına imza attı.

ŞAMPİYONLUKTA FAVORİLER

Marca’nın haberi şu değerlendirmelerle son buldu: “Galatasaray’da bütün tedbirlere harfiyen uyuluyor. Aradan sonra Çaykur Rizespor’la karşılaşacaklar ve tamamen bu maça konsantre oldular. Türkiye’nin en fazla şampiyon olan takımı, yeniden mutlu sona ulaşmak istiyor. Rizespor’a karşı alınacak bir galibiyet, kalan haftalarda onlar için ekstra motivasyon olabilir. Zirveyle arada fazla bir fark yok. Bunu da rahatlıkla kapatabilecek güçteler.”