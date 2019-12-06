Falcao ABD yolcusu

AKŞAM

FOX Sports muhabiri Jorge Baravalle, Radamel Falcao’nun Galatasaray’dan ayrılmayı düşündüğünü öne sürdü. Tedavisinin ardından yeniden çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun ayrılmayı düşündüğü ve futbol hayatına ABD MLS’te devam etmeyi planladığı ifade edildi. David Beckham’ın ABD’de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami’nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.

EŞiNE BiLE iSYAN EDiLDi

Türkiye’de sakatlığı sonrasında sosyal medyadan büyük tepkiler alan hatta eşine bile isyan edilen 33 yaşındaki futbolcu, ABD’de daha rahat olacağını düşünüyor. Galatasaray Yönetimi de Falcao’dan bonservis kazanabilir. B Planı ise Bafetimbi Gomis olacak. Al Hilal’le mukavelesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki forvet, kulübünü ikna ederek devre arasında bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılı formayı giymeye çalışıyor. Taraflar büyük oranda anlaştı.

BAŞKAN’LA KONUŞACAĞIM

ARAP basınına konuşan Gomis, “G.Saray’la henüz hikayem bitmedi. Planım Galatasaray’da kalmaktı ancak Başkan benim gitmem gerektiğini söyledi, paraya ihtiyaçları vardı. Al Hilal’le 2020 yılına kadar kontratım var. Kulüp ve benim için en iyisi olsun istiyorum. Başkan’la konuşacağım. Al Hilal’in bana gösterdiği saygıyı göstereceğim. Neler olacağını asla bilemezsiniz. Türk halkıyla çok iyi bir ilişkim oldu. Benim gibi bir oyuncu orada fazla sevgi görür” diye konuştu.