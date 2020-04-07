Falcao 15 milyon dolar

Kolombiya basını: “Galatasaray, Falcao'dan memnun. Ancak 15 milyon dolar gibi bir teklif gelirse şartlar değişebilir.”

AKŞAM

Adı sürekli olarak Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle anılan Radamel Falcao’nun durumuna ülkesi Kolombiya’dan yorum geldi. ‘es.besoccer.com’ sitesi, “Falcao’yu isteyen 15 milyon dolar vermeli. Galatasaray ancak böyle bir rakam karşılığında onun gidişine izin verebilir. Yoksa kariyerine Türkiye’de devam edecek. Futbolcu ve kulüp, birbirlerinden memnun” yorumunu yaptı. Öte yandan ülkemizde sağlık kuruluşlarına yardımda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Kolombiya’yı da unutmadı.

YARDIM MELEĞİ

Falcao toplamda 3 yardım kuruluşuna destek verdi. 1700 yardım kolisinin bedelini ödeyen Kolombiyalı ayrıca muhtaç durumdaki 300 ailenin kirasını karşıladı. Kanserli çocukları da unutmayan tecrübeli yıldız, bir vakfa bağışta bulundu. Rakam açıklanmadı.

DÖNÜŞ YOLU KAPALI

Hollanda basını, “Babel, kiralandığı Ajax’tan Galatasaray’a dönecek ama Türk devi onu geri istemiyor. Kulüple 2022’ye kadar mukavelesi bulunmasına rağmen muhtemelen yeniden kiralanacak” haberini yaptı.