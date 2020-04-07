Falcao 15 milyon dolar

AKŞAM
Adı sürekli olarak Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle anılan Radamel Falcao’nun durumuna ülkesi Kolombiya’dan yorum geldi. ‘es.besoccer.com’ sitesi, “Falcao’yu isteyen 15 milyon dolar vermeli. Galatasaray ancak böyle bir rakam karşılığında onun gidişine izin verebilir. Yoksa kariyerine Türkiye’de devam edecek. Futbolcu ve kulüp, birbirlerinden memnun” yorumunu yaptı. Öte yandan ülkemizde sağlık kuruluşlarına yardımda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Kolombiya’yı da unutmadı.
YARDIM MELEĞİ
Falcao toplamda 3 yardım kuruluşuna destek verdi. 1700 yardım kolisinin bedelini ödeyen Kolombiyalı ayrıca muhtaç durumdaki 300 ailenin kirasını karşıladı. Kanserli çocukları da unutmayan tecrübeli yıldız, bir vakfa bağışta bulundu. Rakam açıklanmadı.
DÖNÜŞ YOLU KAPALI
Hollanda basını, “Babel, kiralandığı Ajax’tan Galatasaray’a dönecek ama Türk devi onu geri istemiyor. Kulüple 2022’ye kadar mukavelesi bulunmasına rağmen muhtemelen yeniden kiralanacak” haberini yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
AKŞAM'a samimi açıklamalarda bulunan milli kalecş Sinan Bolat, 'Beşiktaş'a transfer' kapısını da açık bıraktı: “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den beni isteyenler var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama bu süreçte bir takım ismi vermem doğru olmaz. Hayırlısı.”
Fenerbahçe, İstanbul Valiliği'nin kampanyasına 33 bin koliyle destek vermişti. Sarı-Lacivertliler, kendi genel kurul üyelerini de unutmadı. Üyelere kulüpten adres için tek tek telefon açılıyor.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Kolombiya basını: “Galatasaray, Falcao'dan memnun. Ancak 15 milyon dolar gibi bir teklif gelirse şartlar değişebilir.”
MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."
Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.