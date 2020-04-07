  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 08:00
  • |
  • 07 Nisan 2020 Salı 08:18

Falcao 15 milyon dolar

Falcao 15 milyon dolar

Paylaş

Kolombiya basını: “Galatasaray, Falcao'dan memnun. Ancak 15 milyon dolar gibi bir teklif gelirse şartlar değişebilir.”

AKŞAM

Adı sürekli olarak Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle anılan Radamel Falcao’nun durumuna ülkesi Kolombiya’dan yorum geldi. ‘es.besoccer.com’ sitesi, “Falcao’yu isteyen 15 milyon dolar vermeli. Galatasaray ancak böyle bir rakam karşılığında onun gidişine izin verebilir. Yoksa kariyerine Türkiye’de devam edecek. Futbolcu ve kulüp, birbirlerinden memnun” yorumunu yaptı. Öte yandan ülkemizde sağlık kuruluşlarına yardımda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Kolombiya’yı da unutmadı.

YARDIM MELEĞİ

Falcao toplamda 3 yardım kuruluşuna destek verdi. 1700 yardım kolisinin bedelini ödeyen Kolombiyalı ayrıca muhtaç durumdaki 300 ailenin kirasını karşıladı. Kanserli çocukları da unutmayan tecrübeli yıldız, bir vakfa bağışta bulundu. Rakam açıklanmadı.

DÖNÜŞ YOLU KAPALI

Hollanda basını, “Babel, kiralandığı Ajax’tan Galatasaray’a dönecek ama Türk devi onu geri istemiyor. Kulüple 2022’ye kadar mukavelesi bulunmasına rağmen muhtemelen yeniden kiralanacak” haberini yaptı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

40 bin maske üreteceğiz

title

Kaptanlardan indirime şartlı evet

title

Falcao'dan mekik şov

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu

Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.

Sinan Bolat'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: ‘Türkiye'den teklifler var‘
Sinan Bolat'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: ‘Türkiye'den teklifler var‘

Sinan Bolat'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: ‘Türkiye'den teklifler var‘

AKŞAM'a samimi açıklamalarda bulunan milli kalecş Sinan Bolat, 'Beşiktaş'a transfer' kapısını da açık bıraktı: “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den beni isteyenler var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama bu süreçte bir takım ismi vermem doğru olmaz. Hayırlısı.”

65 yaş üstüne yiyecek kolisi
65 yaş üstüne yiyecek kolisi

65 yaş üstüne yiyecek kolisi

Fenerbahçe, İstanbul Valiliği'nin kampanyasına 33 bin koliyle destek vermişti. Sarı-Lacivertliler, kendi genel kurul üyelerini de unutmadı. Üyelere kulüpten adres için tek tek telefon açılıyor.

Beşiktaş Yönetimi indirim için düğmeye bastı!
Beşiktaş Yönetimi indirim için düğmeye bastı!

Beşiktaş Yönetimi indirim için düğmeye bastı!

Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.

Falcao 15 milyon dolar
Falcao 15 milyon dolar

Falcao 15 milyon dolar

Kolombiya basını: “Galatasaray, Falcao'dan memnun. Ancak 15 milyon dolar gibi bir teklif gelirse şartlar değişebilir.”

Başkan açıkladı! 2 hakemde koronavirüs çıktı
Başkan açıkladı! 2 hakemde koronavirüs çıktı

Başkan açıkladı! 2 hakemde koronavirüs çıktı

MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."

Belhanda'dan şaşırtan teklif! Karar Terim'de
Belhanda'dan şaşırtan teklif! Karar Terim'de

Belhanda'dan şaşırtan teklif! Karar Terim'de

Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.