Facalo'dan mekik şov

Galatasaray’ın golcüsü Radamel Falcao, koronavirüs salgını sebebiyle evde kaldığı bu dönemde çalışmalarını devam ettiriyor. Kolombiyalı yıldız, evinde 45 saniye içinde 106 mekik çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak, arkadaşlarına meydan okudu. Falcao, ayrıca paylaştığı videoda ’evde kal’ çağrısı da yaptı.
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Para mantenerse saludable en casa ��. Los reto a todos ustedes y a @juanferquinterop y @03nataliagaitan ��
Falcao (@falcao)'in paylaştığı bir gönderi ()
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