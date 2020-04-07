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aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 00:30
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  • 07 Nisan 2020 Salı 00:31

Facalo'dan mekik şov

Facalo'dan mekik şov

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Koronavirüs salgını sebebiyle evde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, 45 saniyede 106 mekik çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak, arkadaşlarına meydan okudu.

Galatasaray’ın golcüsü Radamel Falcao, koronavirüs salgını sebebiyle evde kaldığı bu dönemde çalışmalarını devam ettiriyor. Kolombiyalı yıldız, evinde 45 saniye içinde 106 mekik çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak, arkadaşlarına meydan okudu. Falcao, ayrıca paylaştığı videoda ’evde kal’ çağrısı da yaptı.

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