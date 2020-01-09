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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 07:33
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 07:33

Fabrizio Miccoli'ye 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Fabrizio Miccoli'ye 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi

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Eski İtalya Milli Takım futbolcularından Fabrizio Miccoli'nin mafya faaliyetleri sebebiyle aldığı 3 yıl 6 aylık hapis cezasının onandığı açıklandı.

Bir dönem Palermo, Juventus, Benfica'da forma giyen İtalyan golcü Fabrizio Miccoli hapis cezasına çarptırıldı.

Mafya faaliyetlerinde bulunması sebebiyle daha önceden 3 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Fabrizio Miccoli'nin temyine giden davası karara bağlandı. Temyize giden mahkemede karar bozulmazken eski İtalyan Milli futbolcunun hapis cezasının onandığı kaydedildi.

Miccoli'nin Sicilyalı bir iş adamı adına 20 bin euro para tahsilatını mafya faaliyetleri içerisinde yapmasından dolayı ceza aldığı belirtiliyor.

40 yaşındaki eski forvet oyuncusunun hapis cezasını ne zaman yatacağı ise henüz açıklanmadı.

(Sporx)

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