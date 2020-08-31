Fabrice N'Sakala, şampiyonluk kutlamasında gitarıyla Türkçe şarkı çalmak istiyor

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılarla 2021-2022 sezonu sonuna kadar kontrat imzalayan Demokratik Kongolu futbolcu, Beşiktaş dergisinin eylül ayı sayısına açıklamalarda bulundu.
Takıma çabuk uyum sağladığını belirten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Bunun için çok çalıştım. Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum. Şimdi ise daha çok çalışıp takıma verebileceğim her şeyi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta büyük hedeflerinin bulunduğuna dikkati çeken N'Sakala, "Şimdiden kazanılacak zaferlerin hayalini kuruyorum. Şampiyonluk kutlamasında statta Türkçe bir şarkı çalmak isterim. Beşiktaş'a özel bir şarkı." dedi.
Kendisini "Savaşçı" olarak değerlendiren Fabrice N'Sakala, "Takım için oynuyorum. Maç günü, 'Kendimi takıma vermeliyim. Kendim için oynamıyorum. Arkadaşlarım için oynuyorum.' derim. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım ve koşmayı severim." şeklinde görüş belirtti.
Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlandığını da aktaran N'Sakala, "Daha transfer gerçekleşmeden, haber duyulmadan önce bana bir sürü çok güzel şey söylediler ve Beşiktaş'a gelmemi istediler. Bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Bu yüzden onlara teşekkürler." açıklamasını yaptı.
Lüksemburglu dolar milyarderi ve yatırımcı Gerard Lopez'in satın almasıyla birlikte transferde uçuşa geçen Portekiz takımı Boavista, gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Takımlarımızın ihtiyacı olan takviyeleri, imkanlarımız ve federasyon limitlerinin el verdiği ölçüde gerçekleştireceğiz" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2. turda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz'in köklü ekibi Benfica ile eşleşti.
24 Temmuz'da ligin son haftasında Antalya'da sağ arka adalesinden sakatlanan oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Emre 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.
Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için transferde rotayı Akdeniz'e çevirdi. Roma'nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon transferinde bir yol alamayan Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki Nazım Sangare için girişimlere başladı. Antalyaspor 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak.Teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.