Fabrice N'Sakala Fenerbahçe'ye attığı golü anlattı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi 4-3 kazanan siyah-beyazlılarda galibiyetin coşkusu yaşanmaya devam ediyor
Sosyal medyada paylaşımlar sürerken, mücadeleye sonradan giren ve takımının 4. golünü atan Fabrice N'Sakala takipçisinden gelen sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi.
Bir takipçisi N'Sakala'ya, "Kardeş, nasıl attın o golü anlatsana kardeşlerine?" sorusunu yöneltirken, "Müthiş sol ayağumlan yabuşturdum" cevabını verdi.
Başka bir futbolsever ise, "N'Sakala > Marcelo" yorumunu yaparken, N'Sakala, "Bugün abartabilirsin kardeş" diyerek gülücükle yanıtladı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la "liyakat" tartışmasına giren Tümer Metin, Fenerbahçe derbisi sonrası başarılı antrenöre övgüler yağdırdı.
• "Beşiktaş hak ederek kazandı. Sergen hoca maça çok iyi hazırlanmış, mücadele ettiler."
• "Teknik, taktik, yürek ve mücadele olarak çok fark yaratan bir Beşiktaş vardı."
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettikleri maçta N'Sakala'nın golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Başarılı antrenörün gol sevinci sırasında takılıp sendelediği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.
Fenerbahçe tam 7 golün atıldığı derbide Beşiktaş'a 4-3 yenildi ve şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de kendi evinde uzun yıllardır kalesinde 4 gol görmüyordu. Peki Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'tan önce Kadıköy'de 4 gol atan son takımı hatırlıyor musunuz?