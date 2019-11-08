Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7572
  • 6,3537
  • 270.536
  • 103452
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fabri Beşiktaş'a dönmek için menajerine talimat verdi

Fabri Beşiktaş'a dönmek için menajerine talimat verdi

Fabri Beşiktaş'a dönmek için menajerine talimat verdi

Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis bedeli ile İngiltere Ligi takımlarından Fulham'a sattığı Fabri, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmek istiyor.

Fulham'da geçtiğimiz sezon forma şansı bulamayan ve bu sezon başında İspanya La Liga takılarından Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanya'da da aradığını bulamadı ve yeniden İstanbul'a dönmek için menajerine talimat verdi.

Fulham'dan bonservisini alabilecek durumda olan İspanyol futbolcu, Ocak ayında Beşiktaş'a dönebilmek için siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'na menajeri vasıtasıyla haber gönderdi.

Fabri'nin bu talebini değerlendirecek olan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transferdeki stratejisini belirleyecek.

(Sporx)


Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Boşanma nedenleri ortaya çıktı
Hadise sözünü tuttu
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Çok Sevdim Yalan Oldu şarkıyla YouTube´da dinlenme rekoru kıran şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı bi

Şarkıcı Fatih Bulut Asker Eğlencesinde Havaya 11 El Ateş Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ardahan'da dağda mahsur kalanları kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Adını Truvalı Helen'den almış! Faydaları hayat kurtarıyor