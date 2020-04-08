Fabri, Ahmet Nur Çebi'yi arayarak Beşiktaş'a dönmek istediğini belirtti

Yarım kalan bir aşk hikayesi yeniden yazılabilir! Siyah-beyazlı kulüpte iki sezon forma giyip, bir şampiyonluk yaşadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan kaleci Fabri, Beşiktaş'a dönüş için ilk kıvılcımı çaktı. 2018'de 6 milyon euro'ya gittiği Fulham'da fazla şans bulamayan, bu sezon başı Mallorca'ya kiralanan ancak La Liga'da da formaya hasret kalan İspanyol kaleci, siyah-beyazlı yönetime haber gönderip "Türkiye'ye dönmeye hazırım" mesajını verdi.
DİREKT NUR ÇEBİ'YE ULAŞTI
Beşiktaş'a ilk transfer olduğu dönemde ikinci başkan olan Başkan Ahmet Nur Çebi ile direkt temas kuran 32 yaşındaki eldiven, "Başkanım, Beşiktaş ile çok güzel anılarımız vardı. Türkiye'deki günlerimi çok özledim. Her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırım. Yarım kalan macerayı tamamlamak istiyorum. Beşiktaş ile kazanılacak bir şampiyonluk daha hayalimde" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi'nin salgının bitmesinin ardından ilk bu transfere yöneleceği öğrenildi.
TEK KUPASI BEŞİKTAŞ'TA
2016 yazında bedelsiz geldiği Beşiktaş'ta 87 resmi maça çıkan kaleci Fabricio, kariyerindeki tek şampiyonluk kupasını da siyah-beyazlı takımda kazandı. 6 milyon euro'ya gittiği Fulham'da sadece iki maçta görev alabilen Fabri, bu sezon başında Mallorca'ya kiralanmıştı. La Liga'da da sadece 1 maç şans bulabildi.
SİNAN BOLAT DA HAZIR KITA
Liverpool'dan kiralanan Karius'u sezon sonu kesin gönderecek olan Beşiktaş'ın kalesine bir isim daha talip. Belçika'da Royal Antwerp forması giyen 31 yaşındaki milli kaleci Sinan Bolat, kendisine Türkiye'den teklifler olduğunu açıkladı. Bunların arasında Beşiktaş'ın da olduğu iddia edilirken Sinan, "Ben baskılı ortamlara alışığım. Türkiye'ye gitmek de seçeneklerim arasında duruyor" dedi.
(Fotomaç)
TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili AKŞAM'a konuştu: 1-Ücret indirimi işine TFF karışmayacak. Her kulüp kendi şartlarına göre sporcusuyla konuşur. 2-Bankalarla yapılan anlaşmalarda da biz müdahil olmayız. 3-Lisans talimatını değiştireceğiz.
Bir dönemin unutulmaz hakemi ve MHK Başkanı Ertuğrul Dilek'ten AKŞAM'a ilginç açıklamalar: “Beşiktaş-Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası finali vardı. MHK'de 9 kişiden 7'si İhsan Türe'ye oy verdi. Ancak Federasyon Başkanı Şenes Erzik, “Ben başkasına söz verdim' diyerek Sadık Deda'yı görevlendirdi. Ben de MHK başkanlığını bıraktım.”
Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Cim-Bom Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahası Andrey'yi listesine aldı. Görüşmeler başladı. Rakip ise İtalyan ekibi Sampdoria.
Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik direktör Laurent Blanc ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. RMC Sports radyosu, Fransız teknik adamın Çin'den gelen teklifleri reddettiğini, Avrupa'dan ise en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini bildirdi. 54 yaşındaki hocanın, Sarı-Lacivertlilerle yola çıkmaya sıcak baktığı da ifade edildi.
Henry Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray'ı endişelendiren haber. Anderlecht, eski futbolcusu olan Nijeryalı yıldızı, Monaco'dan bonservisiyle almak istiyor.
Ahmet Nur Çebi'nin ‘Geçmiş dönemin denetlemesini yapacağız' sözlerinin ardından eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan başkana ağır suçlamalar geldi. Beşiktaş'ta ortalık gerildi.
Katar takımlarının Radamel Falcao ile ilgilenmesinin ardından Galatasaray harekete geçti. Falcao'nun olası transerinde yıldız ismin yerini hızlı bir şekilde doldurmak isteyen yönetim Hulk'u gündemine aldı. Çin'de forma giyen süper yıldız ayrılmaya sıcak bakarken, maaşında da ciddi indirime gidebileceği öğrenildi...