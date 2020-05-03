Fabregas: 'Neymar, Ronaldinho kadar iyi'

Fabregas bir dönem Barcelona'da birlikte oynadığı Neymar ile ilgili olarak çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Brezilyalı yıldız ile ilgili olarak övgü dolu sözler söyleyen Fabregas, Neymar'ın Ronaldinho ile aynı seviyede bir isim olduğunu da ifade etti.

Neymar'ın çok büyük bir yıldız olduğunu da söyleyen İspanyol futbolcu, "Neymar, Ronaldinho kadar iyi bir futbolcu, O süperstar, Bu sene ona karşı oynadığımız iki maçta da bizi perişan etti" dedi.

(beIN SPORTS)