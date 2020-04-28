Fabio Capello: Koronavirüs sonrası La Liga'da sadece Real Madrid ayakta kalacak

Kovid-19'dan dolayı son olarak 8 Mart'ta 27. haftası oynanan ve sonrasında süresiz ertelenen La Liga'da kalan 11 maçın ne zaman ve hangi koşullarda oynancağı henüz bilinmiyor.
İspanyol basını, en iyi ihtimalde maçların seyircisiz oynanacağını ancak bunun maliyetinin de çok yüksek olacağını vurgulayan haberler vermeye başladı.
Cadena ser radyosu, La Liga'nın ekonomik durumuna ilişkin verdiği haberde, aralık ayına kadar maçların seyircisiz oynanması halinde Barcelona ve Real Madrid'in 300-400 milyon avroluk gelir kaybının olacağını belirtti.
İspanya'nın bu iki büyük kulübünün aralık ayına kadar sadece maç bileti gelirlerinden 50'şer milyon avrodan fazla kayıplarının olacağı kaydedildi.
Salgından dolayı La Liga'da sezonun tamamlanamaması ve gelecek sezonun tamamının seyircisiz oynanması halinde ise İspanyol futbolunun gelirinde 1 milyar 900 milyon avroluk kayıp beklendiği bilgisi paylaşıldı.
Haberde, bazı La Liga kulüplerinin bu kayıpların olması halinde ayakta kalamayabileceği vurgulandı.
Diğer yandan ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello da Kovid-19'un her sektörde olacağı gibi futbolda da "bir devrime neden olacağını" söyledi.
La Gazzetta dello Sport'a hafta sonu bir demeç veren Capello, "Bu krizden dağılmış olarak çıkmayacak tek İspanyol kulübü Real Madrid olacaktır." dedi.
74 yaşındaki Capello, "Futbol piyasasında devrim olacak. Transferlerde saçma rakamlara çıkılmıştı. Daha mantıklı rakamların olduğu bir seviyeye ineceğiz. Sistemi düzeltmek için akıllı yöneticilere ihtiyaç var. Egoizm, ölümcül olabilir." yorumunda bulunmuştu.
- İspanyol futbolu antrenmanların başlamasını tartışıyor
Bu arada 14 Mart'tan bu yana antrenmanların durdurulduğu La Liga'da futbolcuların yeniden takımla birlikte hazırlıklara başlamasındaki belirsizlik de devam ediyor.
Bu konuda kulüpler, La Liga kurumu ve İspanya Futbol Federasyonu'nun farklı görüşleri olurken, son kararı Sağlık Bakanlığı'nın ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Yüksek Konseyi'nin vereceği bildirildi.
İlk aşamada futbolcuların, teknik heyetin ve diğer kulüp çalışanlarının tamamının Kovid-19 testinden geçirilmesi, ardından mayıs ayında ilk, küçük gruplar halinde sonrasında da takım olarak antrenmanlara başlanılması öngörülüyor.
La Liga kurumu yetkilileri, salgınla mücadelede iyiye doğru gidişat olması halinde 6 Haziran'da liglerin başlatılmasını ve maçların seyircisiz oynatılmasını planlıyor.
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