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  3. Fabien Farnolle performansıyla büyülüyor

Fabien Farnolle performansıyla büyülüyor

Fabien Farnolle performansıyla büyülüyor

Galatasaray maçında oynadığı futbolla göz dolduran Fabien Farnolle, 1 yıl daha Malatyaspor'da kalacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Pazar günü Galatasaray karşısında oynadığı futbolla yine alkış toplayan ve takımının 1 puan kazanmasında büyük katkısı olan kaleci Fabien Farnolle, Sergen Yalçın’ın en fazla güvendiği futbolcuların başında geliyor.

LE HAVRE'DA YILIN KALECİSİ SEÇİLDİ

Süper Lig haricinde özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde dikkat çekici maçlar çıkaran Farnolle Galatasaray karşılaşmasında ‘Andone’ hatası dışında kusursuz bir performans sergilerken, 35 yaşındaki eldivenin Babel, Lemina, Andone gibi yıldızlara geçit vermemesi alkış topladı. Beninli kaleci 2,5 sezondur Malatyaspor forması giyerken, oyuncunun yaşına ve fiziğine göre reflekslerinin hala sağlam olması bir hayli dikkat çekti. Le Havre’ın ligi 8. bitirdiği sezonda (2016-17) Lig 2’nin en az gol yiyen kalecisi olan Farnolle’ün çok cüzi bir rakam karşılığında Süper Lig’e geldiği öğrenilirken, tecrübeli file bekçisinin 1 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

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