Fabian Ernst'e şikeden ceza

SPOR GÜNDEMİ

Şampiyonluklarımız gasp edildi Şampiyonluklarımız gasp edildi Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”

Dört büyüklerde bek'lenen kriz Dört büyüklerde bek'lenen kriz Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.

Kartal sponsorları bir bir patlatıyor! Beko'dan sonra... Kartal sponsorları bir bir patlatıyor! Beko'dan sonra... Sıkıntılı günler geçiren Kartal'in imdadına sponsorlar yetişti. Beşiktaş, dün Beko ile 2 yıllığına anlaştı. Kartal, bu sponsorluktan 42 milyon TL'yi kasasına koyacak. Beko'dan sonra Adidas ile de yeniden anlaşma sağlandı. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Galatasaray için 'en önemli' maç Galatasaray için 'en önemli' maç Galatasaray'da, 14 Haziran'da oynanacak olan Çaykur Rizespor deplasmanı mesaisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş Boateng'e resti çekti Beşiktaş Boateng'e resti çekti Siyah-Beyazlılar, oyuncularla maaş indirim görüşmelerine başladı. Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesindeki opsiyonun kullanılması halinde maaşı 1.7 milyon Euro'ya yükselecek olan Kevin-Prince Boateng'e 1 milyon Euro teklif etti. Ganalı oyuncu, öneriyi kabul etmezse sezon bitiminde yollar ayrılacak.