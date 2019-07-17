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  3. Fabian Ernst Beşiktaş'a dönüyor

Fabian Ernst Beşiktaş'a dönüyor

Fabian Ernst Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ta oynadığı 2009-2012 yılları arasında taraftarın gönlünde taht kuran Alman eski futbolcu Fabian Ernst, geri dönüyor.

Beşiktaş, altyapı okulları üzerine projeler geliştiren eski futbolcusu Fabian Ernst ile işbirliği yapacak. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından, altyapı okulları üzerine yoğunlaşan ve projeler geliştiren, Beşiktaş formasıyla adını unutulmazlar arasına yazdırmış Fabian Ernst ile yapılan işbirliği, Beşiktaş JK ismini yurtdışında bir çok ülkeye taşıyacak. Bu işbirliğinin ayrıntıları, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Fabian Ernst'in katılımıyla, 18 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Vodafone Park'ta gerçekleştirilecektir.

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