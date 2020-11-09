F1 Türkiye Grand Prix'sinde İstiklal Marşı'nı dünyaca ünlü tenor seslendirecek

İstiklal Marşı'nı seslendirecek olmaktan dolayı gurur duyduğunu anlatan Murat Karahan, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan Formula 1'in, tekrardan güzel ülkemizde, İstanbulumuzda gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin izlediği bu organizasyonun açılışında İstiklal Marşı'mızı seslendirecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da yarışlar için hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kusursuz bir organizasyona imza atmak adına tüm hazırlıkları büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Artık yarış için geri sayım başladı. Tüm dünyanın merakla takip ettiği Formula 1 yarışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu kapsamda da İstiklal Marşı'mızı, açılış seremonisinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürümüz Murat Karahan'ın seslendirecek olmasından dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz."
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