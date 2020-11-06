F1 Türkiye Grand Prix'sinde hazırlıklar tamamlanmak üzere

Motor sporlarının en prestijli organizasyonu olan Formula 1'de sezonun 14. yarışı için Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve takımlar Intercity İstanbul Park'ta çadırlara ve garajlara yerleşmeye başladı.
Pistteki asfalt, temizlik ve peyzaj gibi ana işler tamamlanırken, FIA'nın yürüttüğü grid çizgisi gibi çalışmalarda sona gelindi.
- YARIŞ, 15 KASIM PAZAR GÜNÜ SAAT 13.10'DA BAŞLAYACAK
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bu sezonki 14. etabı, İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden düzenlenecek.
İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine 9 yıl sonra tekrar alındı.
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