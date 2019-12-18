Ezeli rekabette Onyekuru savaşı

AKŞAM

CİM-BOM, Henry Onyekuru için devrede olsa da Fenerbahçe’nin araya girdiği öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler’in, Nijeryalı futbolcu için fedakarlık yapacağı belirtildi. Nijerya basınında çıkan haberlere göre; Onyekuru için Sarı-Lacivertli takımın 3 milyon euro kiralama bedelini gözden çıkardığı iddia edildi. 22 yaşındaki futbolcunun Monaco’dan ayrılmaya sıcak baktığı ve bu nedenle Türkiye’ye dönme fikrine yakın olduğu vurgulandı. Ancak burada en önemli konu futbolcunun isteği... Fenerbahçe ve Monaco parada anlaşsa bile Onyekuru, SarıLacivertli takıma gitmek istemezse transfer yatacak. Bu yüzden Sarı-Lacivertliler’in öncelikle Nijeryalı futbolcuyu ikna etmesi gerekiyor. Galatasaray cephesinden gelen haberlere göre ise Fatih Terim, düzenli olarak eski futbolcusuyla konuşuyor. Yakın zamanda yıldız futbolcunun Türkiye’de hangi takımın formasını giyeceği belli olacak.